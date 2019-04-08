КО-018-ТМЦ-19 На приобретение автомобиля марки Lada Largus для нужд ООО "Тюмень Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки: не более 40 дней, согласно Техническому заданию (Приложение 1 к Закупочной документации). Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Согласно Приложению №2 к Закупочной документации.