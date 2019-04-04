Закуп стекла кранового, согласно чертежа, для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

С момента передачи Товара Покупателю и до момента его оплаты, Товар не считается переданным в залог. Если иное не оговорено в Спецификации к настоящему договору, расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.