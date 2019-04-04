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Номер извещения
31907690115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г.Нягань, ул.Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т.Игрим, ул.Серова-7 для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 908 887-07-81
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil7-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щербинин Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Нягань
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Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г. Нягань, ул. Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т. Игрим, ул. Серова-7 для Филиала №7 АО "ГК"Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 06:00 GMT +304.04.2019 06:0004.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907690115Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г. Нягань, ул. Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т. Игрим, ул. Серова-7 для Филиала №7 АО "ГК"Северавтодор" Нягань
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 06:3004.04.2019 06:3004.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907690115Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г. Нягань, ул. Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т. Игрим, ул. Серова-7 для Филиала №7 АО "ГК"Северавтодор" Нягань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907690115Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г. Нягань, ул. Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т. Игрим, ул. Серова-7 для Филиала №7 АО "ГК"Северавтодор" Нягань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г. Нягань, ул. Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т. Игрим, ул. Серова-7 для Филиала №7 АО "ГК"Северавтодор"
Начальная цена
1 088 617,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
35.22.10
35.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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