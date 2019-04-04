Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г.Нягань, ул.Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т.Игрим, ул.Серова-7 для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907690115 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Техническое обслуживание газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА; текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в г.Нягань, ул.Южная-1. Текущий ремонт газового оборудования, газовых сетей и оборудования КИПиА в п.г.т.Игрим, ул.Серова-7 для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение №11-7

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