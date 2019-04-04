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    Главная / Торги / Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудования

    Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927756Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудованияКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927756

    Уникальный номер закупки

    19/КЭС/0006

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Приложение 1 к ТЗ

    Шаблон договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 11:0019.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927756Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудованияКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудования

    Начальная цена

    285 451,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    город Кемерово, проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта об оказании услуг, выставления Исполнителю счета -фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по поверке оборудования для энергосервисных услуг, приборов учета электрической энергии и оборудования"

    Кол-во: 1

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