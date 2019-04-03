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    Главная / Торги / Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования ООО "Эльгауголь"

    Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927735Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 05:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Отгрузочные реквизиты

    Договор разовой поставки/Система контроля

    Перечень уч. документов

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-35

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Bodoeva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бодоева Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927735Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927735Дата и время вскрытия заявок Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 09:0031.05.2019 09:0031.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927735Подведение итогов не позднее Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 09:0031.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927735Подведение итогов не позднее Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТПРАВКА БАГАЖОМ Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область, ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг., и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: ул. Мохортова, д.10, офис 213, г. Тында, Амурская область, Россия, 676282 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.7

    Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления

    Документация лота

    Закупочная документация

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды Zeller 340N для сварки металлов из бронзы и латуни, диаметр 2,5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Электроды Zeller 390 для сварки металлов из меди, диаметр 2,5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Электроды Zeller 480 для сварки алюминиево-кремниевых сплавов, диаметр 2,5 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Электроды Zeller Tubular 700 для наплавки абразивостойких и ударостойких покрытий всех сталей, диаме"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Электроды Zeller Tubular 700 для наплавки абразивостойких и ударостойких покрытий всех сталей, диаме"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Электроды Zeller 855 для сварки чугуна, диаметр 3,2 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Электроды Zeller 555 для сварки углеродистых и низколегированных сталей, диаметр 2,5 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Электроды Zeller 082Ni mod для сварки высокотемпературных никилеевых сплавов, диаметр 3,2 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Электроды Zeller 082Ni mod для сварки высокотемпературных никилеевых сплавов, диаметр 4 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Проволка Gold E71T-11 Shelf Shild сварочная, самозащитная, безгазовая диаметр 1,2 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Проволка Most F-720 OA сварочная, самозащитная, безгазовая диаметр 1,2 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Проволка Most F-200K OA сварочная, самозащитная, безгазовая диаметр 1,2 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Электроды Zeller 555 для сварки углеродистых и низколегированных сталей, диаметр 4 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Электроды Zeller 555 для сварки углеродистых и низколегированных сталей, диаметр 3,2 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Электроды Zeller 655 для сварки трудносвариваемых, высокопрочных, разнородных сталей, диаметр 3,2 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Электроды Zeller 655 для сварки трудносвариваемых, высокопрочных, разнородных сталей, диаметр 4 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Электроды Zeller 663 для сварки и наплавки высокомарганцовистых сталей, диаметр 5 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Электроды Zeller 663 для сварки и наплавки высокомарганцовистых сталей, диаметр 4 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Электроды Zeller 880AS для резки, строжки, разделки кромок любых металлов, диаметр 5 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Электроды Zeller 880AS для резки, строжки, разделки кромок любых металлов, диаметр 4 мм"

    Кол-во: 200

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