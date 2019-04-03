www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 05:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-35
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927735Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927735Дата и время вскрытия заявок Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 09:0031.05.2019 09:0031.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927735Подведение итогов не позднее Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь" Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка специализированных сварочных материалов ZELLER WELDING для ремонта горнотранспортного оборудования для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТПРАВКА БАГАЖОМ Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область, ТК ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не должно превышать 100 кг., и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Отправка на ст. Улак ДВ ЖД, Амурская область ТК ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск) любой вес и объем. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: ул. Мохортова, д.10, офис 213, г. Тында, Амурская область, Россия, 676282 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
25.93.15.120
28.29.7
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.