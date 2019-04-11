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Номер извещения
31907689884
Уникальный номер закупки
707
Наименование закупки
Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Контактный телефон
+7 831 466-67-60
Факс
+7 831 430-53-27
Адрес электронной почты
oui@kvazar.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Работинский Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 08:00 GMT +311.04.2019 08:0011.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907689884Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.2019 09:0011.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907689884Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Дата и время проведения
12.04.2019 11:0012.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907689884Дата и время проведения Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 09:0015.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689884Подведение итогов не позднее Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования Нижний Новгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по поверке, калибровке метрологического оборудования
Начальная цена
1 271 095,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1усл ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174, к.4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
71.12.40.120
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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