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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор PR агентства ( продвижение бренда )
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97 доб. 2361
Факс
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Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продвижение бренда аптек «Ригла» через посты в соц. сетях (собственных группах Ригла), ведение канала на Youtube (собственный канал Ригла), интервью, мини-проектов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 18:00 GMT +322.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939056Дата и время окончания срока приема заявок продвижение бренда аптек «Ригла» через посты в соц. сетях (собственных группах Ригла), ведение канала на Youtube (собственный канал Ригла), интервью, мини-проектов.Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939056Дата и время вскрытия заявок продвижение бренда аптек «Ригла» через посты в соц. сетях (собственных группах Ригла), ведение канала на Youtube (собственный канал Ригла), интервью, мини-проектов.Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 16:0030.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939056Подведение итогов не позднее продвижение бренда аптек «Ригла» через посты в соц. сетях (собственных группах Ригла), ведение канала на Youtube (собственный канал Ригла), интервью, мини-проектов.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939056Подведение итогов не позднее продвижение бренда аптек «Ригла» через посты в соц. сетях (собственных группах Ригла), ведение канала на Youtube (собственный канал Ригла), интервью, мини-проектов.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продвижение бренда аптек «Ригла» через посты в соц. сетях (собственных группах Ригла), ведение канала на Youtube (собственный канал Ригла), интервью, мини-проектов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рамочный договор сроком на 1 год
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Facebook, Вконтакте, Instagram, YoutubeРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
73
Документация лота
Кол-во: 1
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