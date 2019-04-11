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Номер извещения
ГП927729
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по тех. обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-85-81
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Bashanova.Arina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Башанова Арина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 11:00 GMT +311.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927729Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 12:0011.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927729Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 14:0011.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927729Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги по техническому обслуживанию рельсовых путей ЭМК ООО "ОМЗ-Спецсталь
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Колпино, Ижорский завод д. бнРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
33.12.15.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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