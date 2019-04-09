№ ОР19-03-33 предмет: «Услуги по размещению рекламы в эфире радиостанций»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в рублях по факту выполненных работ на основании подписанного обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ. Оплата осуществляется за каждый отчетный период (месяц) на основании Акта в течение 60 рабочих дней