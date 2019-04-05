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Номер извещения
31907687360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на поставку оборудования для прочистки канализационных сетей для нужд АО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-35-33
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Ким Павел Я.,py.kim@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку оборудования для прочистки канализационных сетей для нужд АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 14:0029.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687360Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку оборудования для прочистки канализационных сетей для нужд АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку оборудования для прочистки канализационных сетей для нужд АО «МАШ»
Начальная цена
1 335 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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