на оказание услуг по внедрению и обслуживанию автоматизированной системы сбора продаж (АССП) у арендаторов/субарендаторов концессионеров, занимающих помещения в Терминалах Международного аэропорта Шереметьево, а также предоставление аналитических отчетов по продажам для последующего анализа

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907687365 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на оказание услуг по внедрению и обслуживанию автоматизированной системы сбора продаж (АССП) у арендаторов/субарендаторов концессионеров, занимающих помещения в Терминалах Международного аэропорта Шереметьево, а также предоставление аналитических отчетов по продажам для последующего анализа Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 903 784-97-05 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Тесло-Данилов А. О.,ao.teslo-danilov@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103 Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги Ключевые слова:

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