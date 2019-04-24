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Номер извещения
ГП927726
Уникальный номер закупки
1902-А-ВЦ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область, Пермский край, Оренбургская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 10:00 GMT +324.04.2019 10:0024.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927726Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927726Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927726Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927726Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Кировская область)
Начальная цена
105,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
95 413,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
908,7 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт. Первомайский, ул. Савельева, д 3. Количество этажей 3, в том числе подземных: 1 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Пермский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 10:00 GMT +324.04.2019 10:0024.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927726Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Пермский край)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927726Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Пермский край)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927726Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Пермский край)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927726Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Пермский край)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Пермский край)
Начальная цена
29,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 270,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1043,8 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, пос. Сокол, в/ч 40383. Количество этажей 2, в том числе подземных: 1 (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 10:00 GMT +324.04.2019 10:0024.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927726Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927726Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927726Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927726Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Начальная цена
62,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
76 198,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1229 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, р-н Тоцкий, с. Тоцкое Второе, д. 983, в/г №1 Тоцкого гарнизона. Количество этажей, в том числе подземных: 1 (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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