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Номер извещения
31907687214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
капитальный ремонт: устройство усиления конструкций входной группы (I очередь) учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВО «КГЭУ» по ул.Вахитова д.18,
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
Контактный телефон
+7 843 519-42-46
Факс
--
Адрес электронной почты
ogziio@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адаев Эдуард Вилевич
Место рассмотрения предложений
Казань
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Капитальный ремонт: устройство усиления конструкций входной группы (I очередь УЛК по ул.Вахитова, 18)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт: устройство усиления конструкций входной группы (I очередь УЛК по ул.Вахитова, 18)
Начальная цена
5 387 713,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
53 877,13 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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