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Номер извещения
ГП927722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-86-11
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 10:30 GMT +317.04.2019 10:3017.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927722Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298 Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2019 10:3017.04.2019 10:3017.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927722Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298 Колпино
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 09:3022.10.2019 09:3022.10.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927722Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298 Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 09:3022.10.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927722Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298 Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны цехов № 2 инв. № 2317, № 13 инв. № 2322, № 44 инв. № 2298
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Выполнение работ на территории Заказчика. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
84.22.12.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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