Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: по договоренности Сторон. В случае наличия аванса - предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: срок поставки оборудования и выполнения работ не более 3 месяцев. Гарантийный срок – не менее 18 месяцев от даты введения в эксплуатацию.