Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №17/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по проведению электрических замеров

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907690247 Уникальный номер закупки 17/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №17/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по проведению электрических замеров Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3

Все закупки и тендеры АО ВРК-3 Юридический адрес 129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35, Почтовый адрес 129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10 Контактный телефон +7 499 260-30-20 доб. 83187 Факс +7 499 262-01-58 Адрес электронной почты PavlovaIA@vrk-3.ru Ф.И.О. контактного лица Павлова Ирина Алексеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: вагон, ремонт

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