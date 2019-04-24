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Номер извещения
ГП927719
Уникальный номер закупки
1901-А-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 09:00 GMT +324.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927719Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 09:0026.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927719Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 09:0029.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927719Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927719Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927719Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Начальная цена
305,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 383,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
53,70 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Валентины Терешковой, дом 42,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 09:00 GMT +324.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927719Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 09:0026.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927719Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 09:0029.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927719Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927719Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927719Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Начальная цена
203,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 677,98 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
111,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. им. Валентины Терешковой, дом 42,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 09:00 GMT +324.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927719Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 09:0026.04.2019 09:0026.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927719Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 09:0029.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927719Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927719Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927719Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Волгоградская область, Ростовская область)
Начальная цена
223,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
33 358,14 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
149,10 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, спуск Красный, д. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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