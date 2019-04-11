www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927771
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материала для лакокрасочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4188
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.peshkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пешков Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материала для лакокрасочных работ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материала для лакокрасочных работ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
24.30.11.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 146
Кол-во: 153
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 156
Кол-во: 93
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.