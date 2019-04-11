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    Главная / Торги / Поставка материала для лакокрасочных работ

    Поставка материала для лакокрасочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала для лакокрасочных работМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материала для лакокрасочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4188

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.peshkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пешков Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материала для лакокрасочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927771Подведение итогов не позднее Поставка материала для лакокрасочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материала для лакокрасочных работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24.30.11.119

    Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров, в водной среде прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник 0,8 мм, на сварочный аппарат полуавтомат IRMIG FUBAG 200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "PM-93383 Аппликатор для нанесения праймера (для вклейки стекол)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Праймер и активатор для стекла и металла 100 мл., Terostat-Primer 8519 P"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Струна для срезки уплотнителя стекол Мастак 107-03050"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Кордщетка чашеобразная для УШМ STAYER 35125-060_z01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "круг отрезной Ф125мм*1мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Отвердитель для полиэфирной смолы 50 грамм Holeх HAS-2078"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Cито бумажное (RoxelPro)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Cтакан мерный стеклянный 600 мл."

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Одноразовые бумажные воронки"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Емкость 0,75 с меркой для размешивания краски"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Скотч малярный широкий (Клейкая лента малярная Unibob профессиональная 48ммx50м)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Фильтр сменный Исток 300 (РПГ-67)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Бумага шлифовальная водостойкая (230х280 мм; Р 320) MIRKA 2110105032"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Бумага шлифовальная водостойкая (230х280 мм; Р 180) MIRKA 2110105018"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Бумага шлифовальная водостойкая (230х280 мм; Р 80) MIRKA 2110105080"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Растворитель MOBIHEL 0,5л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "MOBIHEL 2К отвердитель серии 9900, 375 мл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "МOBIHEL, цвет синий, 2К автомобильная краска акриловая"

    Кол-во: 146

    "Позиция 20"

    "МOBIHEL, цвет серый, 2К автомобильная краска акриловая"

    Кол-во: 153

    "Позиция 21"

    "Одноразовые бумажные воронки"

    Кол-во: 250

    "Позиция 22"

    "Емкость 0,75 с меркой для размешивания краски"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Скотч малярный широкий (Клейкая лента малярная Unibob профессиональная 48ммx50м)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Фильтр сменный Исток 300 (РПГ-67)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Бумага шлифовальная водостойкая (230х280 мм; Р 320) MIRKA 2110105032"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Бумага шлифовальная водостойкая (230х280 мм; Р 180) MIRKA 2110105018"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Бумага шлифовальная водостойкая (230х280 мм; Р 80) MIRKA 2110105080"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "MOBIHEL 2К отвердитель серии 9900, 375 мл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "МOBIHEL, цвет апельсин, 2К автомобильная краска акриловая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "МOBIHEL, цвет жёлтая, 2К автомобильная краска акриловая"

    Кол-во: 156

    "Позиция 31"

    "МOBIHEL, цвет белый, 2К автомобильная краска акриловая"

    Кол-во: 93

    "Позиция 32"

    "Герметик серый ABRO 999"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Kerry 520 мл (аэрозоль клапан 360 °) (артикул kr-996)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Очиститель топливной системы ABRO (CC-220-RU)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Шлифовальная полоса (длина 900) на липучке Р400"

    Кол-во: 300

    "Позиция 36"

    "Шлифовальная полоса (длина 900) на липучке Р320"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Шлифовальная полоса (длина 900) на липучке Р280"

    Кол-во: 300

    "Позиция 38"

    "Шлифовальная полоса (длина 900) на липучке Р120"

    Кол-во: 300

    "Позиция 39"

    "Шлифовальная полоса (длина 900) на липучке Р80"

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Растворитель MOBIHEL 0,5л"

    Кол-во: 20

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