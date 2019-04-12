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Номер извещения
ГП927717
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Уфа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Почтовый адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Контактный телефон
+7 967 738-73-45
Факс
--
Адрес электронной почты
m.r.gataullin@alfascan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самигуллина Альбина Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Уфа. Согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 17:00 GMT +312.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927717Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Уфа. Согласно ТЗ.Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 17:0012.04.2019 17:0012.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927717Дата и время вскрытия заявок Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Уфа. Согласно ТЗ.Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 17:0017.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927717Подведение итогов не позднее Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Уфа. Согласно ТЗ.Набережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клининговые услуги. Уборка офисных и производственных помещений в г. Уфа. Согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. УфаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОМПАНИЯ АЛЬФА
Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА
Адрес местонахождения
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
81.22.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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