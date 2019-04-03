Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

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Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

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Требования к документации

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 2" "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 3" "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 4" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 16

"Позиция 5" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 8

"Позиция 6" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 8

"Позиция 8" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 8

"Позиция 10" "Лоток S5 Combitech угол CPO 90 100х100 №36041ZL горизонтальный с высотой боковой стенки 100 мм цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 22

"Позиция 12" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 11

"Позиция 13" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 14

"Позиция 14" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 11

"Позиция 15" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 11

"Позиция 16" "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный" Кол-во: 11

"Позиция 17" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 214

"Позиция 24" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 106

"Позиция 25" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 152

"Позиция 26" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 106

"Позиция 27" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 106

"Позиция 28" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 106

"Позиция 29" "Лоток S5 Combitech крышка №35510ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 50 L2000, цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Лоток S5 Combitech крышка №35510ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 50 L2000, цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 8

"Позиция 31" "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 16

"Позиция 44" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 8

"Позиция 48" "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 8

"Позиция 49" "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.100 38002ZL на угол горизонтальный 90 гр. цинк-ламерное покрытие" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 22

"Позиция 51" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 11

"Позиция 52" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 14

"Позиция 53" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 11

"Позиция 54" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 11

"Позиция 55" "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная" Кол-во: 11

"Позиция 56" "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная" Кол-во: 100

"Позиция 57" "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная" Кол-во: 50

"Позиция 58" "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная" Кол-во: 90

"Позиция 59" "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная" Кол-во: 50

"Позиция 60" "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная" Кол-во: 50

"Позиция 61" "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная" Кол-во: 50

"Позиция 62" "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Лоток S5 Combitech 50х50 L 2000 35010ZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 8

"Позиция 69" "Лоток S5 Combitech 50х50 L 2000 35010ZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 8

"Позиция 70" "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный" Кол-во: 100

"Позиция 71" "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный" Кол-во: 50

"Позиция 72" "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный" Кол-во: 90

"Позиция 73" "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный" Кол-во: 50

"Позиция 74" "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный" Кол-во: 50

"Позиция 75" "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный" Кол-во: 50

"Позиция 76" "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 208

"Позиция 77" "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 208

"Позиция 78" "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 50

"Позиция 79" "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 30

"Позиция 80" "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 50

"Позиция 81" "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 30

"Позиция 82" "Крепление BSW2901 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное" Кол-во: 120

"Позиция 83" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 130

"Позиция 84" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 85

"Позиция 85" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 110

"Позиция 86" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 70

"Позиция 87" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 70

"Позиция 88" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 70

"Позиция 89" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 212

"Позиция 90" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 212

"Позиция 91" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 120

"Позиция 92" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 55

"Позиция 93" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 200

"Позиция 94" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 55

"Позиция 95" "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 150

"Позиция 96" "Заглушка ТС ТУ 3449-013-47022248-2004 50х50мм №37240ZL цельная, цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Заглушка ТС ТУ 3449-013-47022248-2004 50х50мм №37240ZL цельная, цинк-ламельное покрытие" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 628

"Позиция 99" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 312

"Позиция 100" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 484

"Позиция 101" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 312

"Позиция 102" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 312

"Позиция 103" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 312

"Позиция 104" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 14

"Позиция 105" "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель" Кол-во: 14

"Позиция 106" "Гайка М8 СМ100800 с насечкой препятствующая отвинчиванию" Кол-во: 480

"Позиция 107" "Гайка М8 CM100800HDZ с насечкой препятствующая отвинчиванию, горячеоцинкованная" Кол-во: 210

"Позиция 108" "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию" Кол-во: 116

"Позиция 109" "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию" Кол-во: 57

"Позиция 110" "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию" Кол-во: 86

"Позиция 111" "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию" Кол-во: 57

"Позиция 112" "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию" Кол-во: 57

"Позиция 113" "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию" Кол-во: 57

"Позиция 114" "Гайка CM100800HDZ с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная" Кол-во: 840

"Позиция 115" "Винт М6х10 СМ010610HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 с крестообразным шлицем" Кол-во: 23

"Позиция 116" "Винт М6х10 СМ010610HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 с крестообразным шлицем" Кол-во: 23

"Позиция 117" "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем" Кол-во: 1515

"Позиция 118" "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем" Кол-во: 750

"Позиция 119" "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем" Кол-во: 1160

"Позиция 120" "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем" Кол-во: 750

"Позиция 121" "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем" Кол-во: 750

"Позиция 122" "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем" Кол-во: 750

"Позиция 123" "Винт М5х8 СМ030508HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008" Кол-во: 8

"Позиция 124" "Винт М5х8 СМ030508HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008" Кол-во: 8

"Позиция 125" "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек" Кол-во: 288

"Позиция 126" "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек" Кол-во: 143

"Позиция 127" "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек" Кол-во: 221

"Позиция 128" "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек" Кол-во: 143

"Позиция 129" "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек" Кол-во: 143

"Позиция 130" "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек" Кол-во: 143

"Позиция 131" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 416

"Позиция 132" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 416

"Позиция 133" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 240

"Позиция 134" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 100

"Позиция 135" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 60

"Позиция 136" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 100

"Позиция 137" "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный" Кол-во: 60

"Позиция 138" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 424

"Позиция 139" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 424

"Позиция 140" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 240

"Позиция 141" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 110

"Позиция 142" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 400

"Позиция 143" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 110

"Позиция 144" "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный" Кол-во: 300

"Позиция 145" "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931" Кол-во: 260

"Позиция 146" "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931" Кол-во: 170

"Позиция 147" "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931" Кол-во: 220

"Позиция 148" "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931" Кол-во: 140

"Позиция 149" "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931" Кол-во: 140

"Позиция 150" "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931" Кол-во: 140

"Позиция 151" "Блок R5CMDIT3HE модульный 19" с DIN-рейкой, 3U" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Фиксатор консоли BBF BBF5001HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012" Кол-во: 150

"Позиция 154" "Профиль PSL, П-образный, L800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный BPL2908HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Профиль BPF2904HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012 быстрой фиксации, 400 мм" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Профиль BPF2904HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012 быстрой фиксации, 400 мм" Кол-во: 418

"Позиция 157" "Лоток S5 Combitech угол CPO90 50х100 36002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр." Кол-во: 3

"Позиция 158" "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H80 37303HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Лоток S5 Combitech 35252HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 перфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления, 50x100x2000" Кол-во: 17

"Позиция 160" "Лоток S5 Combitech 35065HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления, 80x300x3000мм" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Консоль BBL5540HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012 с опорой ML усиленная осн.400, горячеоцинкованная" Кол-во: 50

"Позиция 162" "Гайка М6 СМ100600 ТУ 3449-013-47022248-2004 с насечкой препятствующая отвинчиванию, гальванически оцинкованная сталь" Кол-во: 45

"Позиция 163" "Винт М6х10 СМ010610 ТУ 3449-013-47022248-2004 гальваническая оцинкованная сталь" Кол-во: 45

"Позиция 164" "Анкер стандартный со шпилькой М10 CM441060 ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 24

"Позиция 165" "Шкаф R5IT4266PF телекоммуникационный 42U, Ш600+Г600, напольный, две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками." Кол-во: 1

"Позиция 166" "Шкаф R5IT4266PF телекоммуникационный 42U, Ш600+Г600, напольный, две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками." Кол-во: 1

"Позиция 167" "Шина заземления R5CGB19 медная 19"" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Шина заземления R5CGB19 медная 19"" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Профиль К239 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый из оцинкованного листа (толщина покрытия 10-18мкм) S2,0" Кол-во: 6

"Позиция 170" "Профиль BPM2906ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный PSM L=600 мм, цинк-ламельный, толщина стали 2,5 м" Кол-во: 6

"Позиция 171" "Профиль BPM2906ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный PSM L=600 мм, цинк-ламельный, толщина стали 2,5 м" Кол-во: 6

"Позиция 172" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 202

"Позиция 173" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 202

"Позиция 174" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 120

"Позиция 175" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 50

"Позиция 176" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 30

"Позиция 177" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 50

"Позиция 178" "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный" Кол-во: 30

"Позиция 179" "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 107

"Позиция 184" "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 185" "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 76

"Позиция 186" "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 187" "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 188" "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 189" "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 107

"Позиция 190" "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 53

"Позиция 191" "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель" Кол-во: 76