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    Главная / Торги / Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

    Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 17:4003.04.2019 17:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927777Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП

    Документация_о_запросе_цен

    Типовая_форма_договора_поставки_2019г.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4140

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    dm.tkachenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткаченко Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927777Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеленесущих систем для Кустов газовых скважин УППГ-2 (Кг)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 2"

    "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 3"

    "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 4"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Лоток S5 Combitech угол CS90 100х100 №36701ZL вертикальный внутр. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Лоток S5 Combitech угол CPO 90 100х100 №36041ZL горизонтальный с высотой боковой стенки 100 мм цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 15"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 16"

    "Лоток S5 Combitech угол CD90 100х100 №36821ZL вертикальный внеш. 90°, цинк-ламельный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 17"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Лоток S5 Combitech Т-ответвитель DPT 100х100 36161ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 214

    "Позиция 24"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 106

    "Позиция 25"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 152

    "Позиция 26"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 106

    "Позиция 27"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 106

    "Позиция 28"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H100 ТУ 3449-013-47022248-2004 кат.№37305HDZL цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 106

    "Позиция 29"

    "Лоток S5 Combitech крышка №35510ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 50 L2000, цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Лоток S5 Combitech крышка №35510ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 на лоток осн. 50 L2000, цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPX осн.100 мм 38062ZL на X-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Лоток S5 Combitech крышка DPT осн.100 мм 38042ZL на Т-ответвитель горизонтальный, цинк-ламельная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Лоток S5 Combitech крышка CS90 осн.100 38202ZL на угол вертикальный внутр. 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.100 38002ZL на угол горизонтальный 90 гр. цинк-ламерное покрытие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 22

    "Позиция 51"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 11

    "Позиция 52"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 53"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 11

    "Позиция 54"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 11

    "Позиция 55"

    "Лоток S5 Combitech крышка CD90 осн.100 38242ZL на угол вертикальный внешний 90 гр., цинк-ламельная"

    Кол-во: 11

    "Позиция 56"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная"

    Кол-во: 90

    "Позиция 59"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Лоток S5 Combitech крышка 35512ZL на лоток осн. 100 L2000, цинк-ламельная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Лоток S5 Combitech X-ответвитель DPX 100х100 36221ZL цинк-ламельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Лоток S5 Combitech 50х50 L 2000 35010ZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Лоток S5 Combitech 50х50 L 2000 35010ZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный"

    Кол-во: 90

    "Позиция 73"

    "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Лоток S5 Combitech 100х100 L 2000 35111ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, цинк-ламельный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 208

    "Позиция 77"

    "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 208

    "Позиция 78"

    "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Крепление BSW2901 ТУ 3449-032-47022248-2012 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Крепление BSW2901 приварное для профилей BPL-29/BPM-29, не оцинкованное"

    Кол-во: 120

    "Позиция 83"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 130

    "Позиция 84"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 85

    "Позиция 85"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 110

    "Позиция 86"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 70

    "Позиция 87"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 70

    "Позиция 88"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 70

    "Позиция 89"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 212

    "Позиция 90"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 212

    "Позиция 91"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 120

    "Позиция 92"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 55

    "Позиция 93"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 200

    "Позиция 94"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 55

    "Позиция 95"

    "Консоль BM осн.400, цинк-ламельная BBM5040ZL ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 150

    "Позиция 96"

    "Заглушка ТС ТУ 3449-013-47022248-2004 50х50мм №37240ZL цельная, цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Заглушка ТС ТУ 3449-013-47022248-2004 50х50мм №37240ZL цельная, цинк-ламельное покрытие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 628

    "Позиция 99"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 312

    "Позиция 100"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 484

    "Позиция 101"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 312

    "Позиция 102"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 312

    "Позиция 103"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 312

    "Позиция 104"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 14

    "Позиция 105"

    "Держатель крышки 38500ZL ТУ 3449-013-47022248-2004 цинк-ламель"

    Кол-во: 14

    "Позиция 106"

    "Гайка М8 СМ100800 с насечкой препятствующая отвинчиванию"

    Кол-во: 480

    "Позиция 107"

    "Гайка М8 CM100800HDZ с насечкой препятствующая отвинчиванию, горячеоцинкованная"

    Кол-во: 210

    "Позиция 108"

    "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию"

    Кол-во: 116

    "Позиция 109"

    "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию"

    Кол-во: 57

    "Позиция 110"

    "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию"

    Кол-во: 86

    "Позиция 111"

    "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию"

    Кол-во: 57

    "Позиция 112"

    "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию"

    Кол-во: 57

    "Позиция 113"

    "Гайка М5 CM100500HDZ DIN 6923 с насечкой, препятствующей откручиванию"

    Кол-во: 57

    "Позиция 114"

    "Гайка CM100800HDZ с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная"

    Кол-во: 840

    "Позиция 115"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 23

    "Позиция 116"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008 с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 23

    "Позиция 117"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 1515

    "Позиция 118"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 750

    "Позиция 119"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 1160

    "Позиция 120"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 750

    "Позиция 121"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 750

    "Позиция 122"

    "Винт М6х10 СМ010610HDZ с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 750

    "Позиция 123"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ ТУ 3449-002-73438690-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 288

    "Позиция 126"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 143

    "Позиция 127"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 221

    "Позиция 128"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 143

    "Позиция 129"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 143

    "Позиция 130"

    "Винт М5х8 СМ030508HDZ для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 143

    "Позиция 131"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 416

    "Позиция 132"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 416

    "Позиция 133"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 240

    "Позиция 134"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 135"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 136"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 137"

    "Болт М8х70 CM020870HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 138"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 424

    "Позиция 139"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 424

    "Позиция 140"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 240

    "Позиция 141"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 110

    "Позиция 142"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 143"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 110

    "Позиция 144"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 145"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931"

    Кол-во: 260

    "Позиция 146"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931"

    Кол-во: 170

    "Позиция 147"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931"

    Кол-во: 220

    "Позиция 148"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931"

    Кол-во: 140

    "Позиция 149"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931"

    Кол-во: 140

    "Позиция 150"

    "Болт М8х60 CM020860HDZ DIN 931"

    Кол-во: 140

    "Позиция 151"

    "Блок R5CMDIT3HE модульный 19" с DIN-рейкой, 3U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Фиксатор консоли BBF BBF5001HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012"

    Кол-во: 150

    "Позиция 154"

    "Профиль PSL, П-образный, L800, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный BPL2908HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Профиль BPF2904HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012 быстрой фиксации, 400 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Профиль BPF2904HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012 быстрой фиксации, 400 мм"

    Кол-во: 418

    "Позиция 157"

    "Лоток S5 Combitech угол CPO90 50х100 36002HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Лоток S5 Combitech пластина соединительная GTO H80 37303HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Лоток S5 Combitech 35252HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 перфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления, 50x100x2000"

    Кол-во: 17

    "Позиция 160"

    "Лоток S5 Combitech 35065HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 неперфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления, 80x300x3000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Консоль BBL5540HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012 с опорой ML усиленная осн.400, горячеоцинкованная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 162"

    "Гайка М6 СМ100600 ТУ 3449-013-47022248-2004 с насечкой препятствующая отвинчиванию, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 45

    "Позиция 163"

    "Винт М6х10 СМ010610 ТУ 3449-013-47022248-2004 гальваническая оцинкованная сталь"

    Кол-во: 45

    "Позиция 164"

    "Анкер стандартный со шпилькой М10 CM441060 ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 24

    "Позиция 165"

    "Шкаф R5IT4266PF телекоммуникационный 42U, Ш600+Г600, напольный, две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Шкаф R5IT4266PF телекоммуникационный 42U, Ш600+Г600, напольный, две перфорированные двери, крыша укомплектована вводом и заглушками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Шина заземления R5CGB19 медная 19""

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Шина заземления R5CGB19 медная 19""

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Профиль К239 УТ1,5 ТУ 3449-016-01394366-2004 зетовый из оцинкованного листа (толщина покрытия 10-18мкм) S2,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Профиль BPM2906ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный PSM L=600 мм, цинк-ламельный, толщина стали 2,5 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 171"

    "Профиль BPM2906ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный PSM L=600 мм, цинк-ламельный, толщина стали 2,5 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 202

    "Позиция 173"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 202

    "Позиция 174"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 175"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 177"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Профиль BPM2904ZL ТУ 3449-032-47022248-2012, П-образный, L=400 мм, толщ.2,5 мм, цинк-ламельный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Органайзер R5PC191HE кабельный 19", 1U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 107

    "Позиция 184"

    "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 185"

    "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 76

    "Позиция 186"

    "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 187"

    "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 188"

    "Накладка соединительная CGC для крышки лотка осн.100 №37392HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 189"

    "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 107

    "Позиция 190"

    "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 191"

    "Накладка соединительная CGB для лотка осн.100 №37352HDZL ТУ 3449-013-47022248-2004, цинк-ламель"

    Кол-во: 76

    "Позиция 192"

    "Блок R5CMDIT3HE модульный 19" с DIN-рейкой, 3U"

    Кол-во: 1

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