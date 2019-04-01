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    Главная / Торги / Закупка запчастей для автомобиля Mitsubishi

    Закупка запчастей для автомобиля Mitsubishi

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей для автомобиля Mitsubishi

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техзадание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Альметьевское Производственное Объединение Пассажирского Автотранспорта
    Все закупки и тендеры АО Альметьевское ПОПАТ

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Полевая, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Полевая, 2

    Контактный телефон

    +7 8555 34-42-06 доб. 4

    Факс

    +7 8553 43-19-88

    Адрес электронной почты

    or@apopat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамионова Эльмира Махмутовна

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для а/м Mitsubishi

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927716Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 23:5905.04.2019 23:5905.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927716Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 23:5905.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927716Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для а/м Mitsubishi

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка до склада Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в течении 5-7 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Альметьевское ПОПАТ
    Все закупки и тендеры АО Альметьевское ПОПАТ

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Полевая, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло трансмиссионное Idemitsu Racing Gear oil 75W90"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Сальник Mitsubishi MN128731"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сальник Mitsubishi MR580530"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сальник Mitsubishi МВ393883"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Полуось передняя в сборе Mitsubishi 3815А585"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Полуось передняя в сборе Mitsubishi 3815А586"

    Кол-во: 1

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