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Номер извещения
ГП927716
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запчастей для автомобиля Mitsubishi
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Полевая, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Полевая, 2
Контактный телефон
+7 8555 34-42-06 доб. 4
Факс
+7 8553 43-19-88
Адрес электронной почты
or@apopat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамионова Эльмира Махмутовна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для а/м Mitsubishi
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927716Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 23:5905.04.2019 23:5905.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927716Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для а/м MitsubishiАльметьевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для а/м Mitsubishi
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка до склада Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Альметьевское ПОПАТ
Все закупки и тендеры АО Альметьевское ПОПАТ
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Полевая, 2
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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