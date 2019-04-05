Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по факту поставки в течении 3х дней., (возможна предварительная оплата в адрес предприятий образующих лом и отходы в результате собственной производственной деятельности) предложение принимаются только через ЭТП ГПБ (не обходимо заполнить электронную форму + приложить коммерческое предложение)