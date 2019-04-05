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    Главная / Торги / Лом легированных сталей

    Лом легированных сталей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927711Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированных сталей МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лом легированных сталей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Список необходимых документов

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД ТРЕЙД ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ТД ТРЕЙД ЦЕНТР

    Юридический адрес

    127254, Г. МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 4, СТР. 1, ЭТАЖ 5

    Почтовый адрес

    127254 г. Москва, Огородный проезд д. 4, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 915 177-17-99

    Факс

    +7 495 619-26-03

    Адрес электронной почты

    mail@metlom.info

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Лом легированных сталей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927711Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированных сталей Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927711Дата и время вскрытия заявок Лом легированных сталей Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927711Подведение итогов не позднее Лом легированных сталей Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927711Подведение итогов не позднее Лом легированных сталей Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированных сталей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Златоуст АО "ЗЭМЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 3х дней., (возможна предварительная оплата в адрес предприятий образующих лом и отходы в результате собственной производственной деятельности) предложение принимаются только через ЭТП ГПБ (не обходимо заполнить электронную форму + приложить коммерческое предложение)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД ТРЕЙД ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ТД ТРЕЙД ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    127254, Г. МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 4, СТР. 1, ЭТАЖ 5

    127254 г. Москва, Огородный проезд д. 4, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом марки Б34"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Лом марки Б13"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Лом марки Б11"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Лом марки ХН60ВТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Лом марки ХН78Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Лом марки 12ХМ35ВТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Лом марки 3Х3М3Ф"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Лом марки Б55"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Лом марки Б59 "

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Лом марки Б18"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Лом марки Б10"

    Кол-во: 160

    "Позиция 12"

    "Лом легированных сталей Б5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Лом легированных сталей Р18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лом легированных сталей марка Б26 "

    Кол-во: 500

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