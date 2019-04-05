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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927711
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лом легированных сталей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127254, Г. МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 4, СТР. 1, ЭТАЖ 5
Почтовый адрес
127254 г. Москва, Огородный проезд д. 4, стр. 1
Контактный телефон
+7 915 177-17-99
Факс
+7 495 619-26-03
Адрес электронной почты
mail@metlom.info
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лом легированных сталей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927711Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированных сталей Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927711Дата и время вскрытия заявок Лом легированных сталей Москва
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927711Подведение итогов не позднее Лом легированных сталей Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированных сталей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст АО "ЗЭМЗ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД ТРЕЙД ЦЕНТР
Все закупки и тендеры ТД ТРЕЙД ЦЕНТР
Адрес местонахождения
127254, Г. МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 4, СТР. 1, ЭТАЖ 5
127254 г. Москва, Огородный проезд д. 4, стр. 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 400
Кол-во: 160
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 500