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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907692395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692395Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907692395Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс
Начальная цена
4 965 348,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
62.03.12.130
62.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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