Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по модернизации кабельной линии 110кВ К114 на участке между кабельным колодцем №6а и ОРУ 110кВ ГПП213 ЗАО «НЗЛ», согласно техническому заданию.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927702 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по модернизации кабельной линии 110кВ К114 на участке между кабельным колодцем №6а и ОРУ 110кВ ГПП213 ЗАО «НЗЛ», согласно техническому заданию. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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