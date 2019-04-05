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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927753
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электрических нагревателей для УППГ-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4140
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
dm.tkachenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электрических нагревателей для УППГ-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 17:28 GMT +305.04.2019 17:2805.04.2019 17:28Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927753Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрических нагревателей для УППГ-2 г. Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 16:0019.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927753Подведение итогов не позднее Закупка электрических нагревателей для УППГ-2 г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электрических нагревателей для УППГ-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 32
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