Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

поставка не позднее 15.05.2019 г. на склад ПАО «Уралмашзавод» с возможностью досрочной поставки, расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика