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Номер извещения
ГП927703
Уникальный номер закупки
259
Наименование закупки
Закупка поковок - шкив
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-51-53
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
I.Balyakina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балякина Ирина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка поковок - шкив
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927703Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поковок - шкивЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927703Дата и время вскрытия заявок Закупка поковок - шкивЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927703Подведение итогов не позднее Закупка поковок - шкивЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка поковок - шкив
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка поковок - шкив
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ПАО "Уралмашзавод" г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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