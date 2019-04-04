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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907686347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению в аренду специальной и строительной техники с экипажем для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артём Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению в аренду специальной и строительной техники с экипажем для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению в аренду специальной и строительной техники с экипажем для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
6 438 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
49.41.20.000
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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