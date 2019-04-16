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Номер извещения
ГП927696
Уникальный номер закупки
ОР19-03-37
Наименование закупки
Открытый редукцион ОР19-03-37 "Приобретение оборудования системы аудио-видео конференцсвязи и работ по оснащению учебных классов офисов Банка ГПБ (АО) в городах Новосибирск и Нижний Новгород"
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 287-62-87 доб. 54056
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солкан Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оборудования системы аудио-видео конференцсвязи и работ по оснащению учебных классов офисов Банка ПБ (АО) в городах Новосибирск и Нижний Новгород
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.04.201926.04.2019 16:3026.04.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927696Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования системы аудио-видео конференцсвязи и работ по оснащению учебных классов офисов Банка ПБ (АО) в городах Новосибирск и Нижний НовгородМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования системы аудио-видео конференцсвязи и работ по оснащению учебных классов офисов Банка ПБ (АО) в городах Новосибирск и Нижний Новгород
Начальная цена
87 892,90
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
63
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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