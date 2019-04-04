Оказание услуг по предоставлению в аренду специальной и строительной техники с экипажем для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» для исполнения ПП № 1314

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907686271 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению в аренду специальной и строительной техники с экипажем для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» для исполнения ПП № 1314 Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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