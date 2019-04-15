Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на оплату по договору в размере 100%, в том числе НДС – 20 %. Покупатель осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Товар должен быть поставлен в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами договора.