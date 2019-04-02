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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку инертных материалов (щебень, песок, рецикл) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку инертных материалов (щебень, песок, рецикл) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927690Дата и время окончания срока приема заявок Песок строительный кф≥1 Щебень гранитный - фр 40/70 от М600 Песок строительный кф≥1 Щебень вторичный (рецикл) Щебень гранитный фракции 20/40 от М800 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку инертных материалов (щебень, песок, рецикл) для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 937 749-75-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.makuho@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макухо Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    песок, щебень

    Список лотов

    Лот 1

    Песок строительный кф≥1 Щебень гранитный - фр 40/70 от М600 Песок строительный кф≥1 Щебень вторичный (рецикл) Щебень гранитный фракции 20/40 от М800

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927690Подведение итогов не позднее Песок строительный кф≥1 Щебень гранитный - фр 40/70 от М600 Песок строительный кф≥1 Щебень вторичный (рецикл) Щебень гранитный фракции 20/40 от М800 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Песок строительный кф≥1 Щебень гранитный - фр 40/70 от М600 Песок строительный кф≥1 Щебень вторичный (рецикл) Щебень гранитный фракции 20/40 от М800

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    08.1

    Камень, песок и глина

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень гранитный фракции 20/40 от М800"

    Кол-во: 585

    "Позиция 2"

    "Щебень вторичный (рецикл)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Песок строительный кф≥1"

    Кол-во: 450

    "Позиция 4"

    "Щебень гранитный - фр 40/70 от М600"

    Кол-во: 90

    "Позиция 5"

    "Песок строительный кф≥1"

    Кол-во: 850

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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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