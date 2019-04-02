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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку инертных материалов (щебень, песок, рецикл) для нужд ООО «АРКС МТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 937 749-75-55
Факс
--
Адрес электронной почты
d.makuho@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макухо Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Песок строительный кф≥1 Щебень гранитный - фр 40/70 от М600 Песок строительный кф≥1 Щебень вторичный (рецикл) Щебень гранитный фракции 20/40 от М800
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Песок строительный кф≥1 Щебень гранитный - фр 40/70 от М600 Песок строительный кф≥1 Щебень вторичный (рецикл) Щебень гранитный фракции 20/40 от М800
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
08.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 585
Кол-во: 500
Кол-во: 450
Кол-во: 90
Кол-во: 850
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