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    Главная / Торги / на оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (10 лотов) (020-У/2019)

    на оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (10 лотов) (020-У/2019)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907687359Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7675)БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907687359

    Уникальный номер закупки

    020-У/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (10 лотов) (020-У/2019)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 020-У/2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SGoncharov@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончаров Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7675)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7675)Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7675)

    Начальная цена

    301 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7673)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7673) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7673)

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7677)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7677) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7677)

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7672)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7672)Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7672)

    Начальная цена

    75 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7958)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7958) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7958)

    Начальная цена

    96 474,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7959)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7959) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7959)

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7960)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7960) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7960)

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7674)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7674) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7674)

    Начальная цена

    170 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7961)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7961) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7961)

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7962)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0110.04.2019 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687359Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7962) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению шиномонтажных работ транспортных средств (7962)

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 0

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