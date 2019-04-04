Право заключения договора на поставку оснастки вспомогательной (Проект №51-19).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №52/300-2019). Оплата Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика открытый для расчетов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке Покупателя в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ), после поступления денежных средств в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет Покупателя, но не позднее 365 календарных дней с даты поставки всего товара.