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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки Тобольск

    Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки Тобольск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927688Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки ТобольскТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки Тобольск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление

    Анкета контрагента

    Декларация участника закупки

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 29-89-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Nemchenko@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немченко Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки Тобольск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 14:00 GMT +309.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927688Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки ТобольскТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 14:0009.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927688Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки ТобольскТюмень

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 21:5930.04.2019 21:5930.04.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927688Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки ТобольскТюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 21:5930.04.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927688Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки ТобольскТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки Тобольск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Уведомление

    26.03.2019

    Анкета контрагента

    26.03.2019

    Декларация участника закупки

    26.03.2019

    Проект договора

    26.03.2019

    Техническое задание

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации и обеспечению охраны посадочной площадки Тобольск"

    Кол-во: 0

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