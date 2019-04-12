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    Главная / Торги / Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ для ОАО "Ямал СПГ"

    Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ для ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927695

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ для ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Перечень позиций к поставке

    Приглашение к участию в процедуре

    Приложение 2 Формат КП

    Приложение 3 Тех. предложение

    ТЗ на модернизацию системы ТВ пос. Сабетта

    СПРАВОЧНО Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13737

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 15:00 GMT +312.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927695Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927695Подведение итогов не позднее Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927695Подведение итогов не позднее Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с запросом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32.30.2

    Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пуско-наладочные и шеф-монтажные работы полного комплекта оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Цифровой эфирный приемник LANS DVB-T2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "LCD панель Sharp PN-E521"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Опция IP input signal TSE800-K29"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Формирователь входного сигнала TSE800 в комплекте с опциями TSE800-B22 (1), ZR800U9 (1) Опции, включенные в комплект TSE800: TSE800-B22 - Воздушный фильтр Option air filter for TSE800; ZR800U9 - Установочный комплект для подключения к передатчику SLV Conversion kit TSE for SLX8000."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Карта C355 5 ASI входов/выходов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Карта C525CI DVB-S/S2 ресивера, 2хCI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Карта C131T-8SD транскодера многоканального MPEG-2 в H.264, H.264 в MPEG-2, SD/HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Карта C545 4-канальная DVB-S/S2 ресивера для FTA-каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шасси EMR 3.0 (PLUS) с усиленным БП 100~240 VAC, 1RU, 6 слотов, 2 порта GbE (рабочий+резервный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Делитель WISI DM 14 A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Делитель WISI DM 12 A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Блок питания LCT-SP22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Конвертер LC-14LA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Антенна спутниковая Алмет СТВ-2.4-51.1 2.0 AI АУМ"

    Кол-во: 2

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