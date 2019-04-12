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Номер извещения
ГП927695
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ для ОАО "Ямал СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13737
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Roman.Shamyanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамьянов Роман Ринатович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 15:00 GMT +312.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927695Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927695Подведение итогов не позднее Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта оборудования модернизации ТВ в соответствии с техническим заданием и выполнением ШМР и ПНР для ОАО "Ямал СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с запросом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
32.30.2
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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