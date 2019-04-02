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    Главная / Торги / Металлоконструкции для нужд объекта «Базовая ЭСН при УППГ-2»

    Металлоконструкции для нужд объекта «Базовая ЭСН при УППГ-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:3002.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927709Дата и время окончания срока приема заявок закупка металлоконструкцийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлоконструкции для нужд объекта «Базовая ЭСН при УППГ-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4198

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    g.gninenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гниненко Глеб Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлоконструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927709Подведение итогов не позднее закупка металлоконструкцийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлоконструкций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспорт: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "М/к решетки металлической СР-1 (рис.1), 15073-Р-00.ГП изм.7 л.5. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: конструкции выше отметки земли - один слой покрытия «Армокот V500» толщиной 65мкм по слою грунтовки "Армокот 01" толщиной 50мкм"

    Кол-во: 5.044

    "Позиция 2"

    "М/к лотка из 1/2 металлической трубы ф720х8, 15073-Р-00.ГП изм.7 л.5"

    Кол-во: 23.177

    "Позиция 3"

    "Металлоконструкции нащельников НИ1, НИ2, НИ3 из листа ОЦ ГОСТ 14918-80* Ст3сп5 ГОСТ 535-200 согласно ведомости деталей рабочей документации шифр 15073-Р-03-АС1 изм. 2 л.3, 4"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 4"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН8, МН9 15073-Р-1.3-АС2 изм.4 л.1,20,22. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.987

    "Позиция 5"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН1(2шт), МН2(2шт), МН3(1шт), МН4(5шт), МН5(2шт) 15073-Р-1.3-АС1 изм.2 л.1,3,7-9, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.868

    "Позиция 6"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН8, МН9 15073-Р-1.2-АС2 изм.4 л.1,20,22. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.987

    "Позиция 7"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН1(2шт), МН2(2шт), МН3(1шт), МН4(5шт), МН5(2шт) 15073-Р-1.2-АС1 изм.3 л.1,3,7-9, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.868

    "Позиция 8"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН8, МН9 15073-Р-1.1-АС2 изм.4 л.1,20,22. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.987

    "Позиция 9"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН1(2шт), МН2(2шт), МН3(1шт), МН4(5шт), МН5(2шт) 15073-Р-1.1-АС1 изм.2 л.1,3,7-9, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.868

    "Позиция 10"

    "Металлоконструкции закладных изделий МН1(22шт), МН2(2шт),МН3(3шт), МН4(1шт), МН5(7шт), МН6(1шт),МН7(2шт), МН8(1шт),МН9(1шт),МН13(3шт),МН14(2шт),МС(5шт) 15073-Р-03-АС1 изм.3 л.1,3,4,9,10, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»."

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 11"

    "Изделие закладное МН 117-6 сер. 1.400-15 вып.1 С245 ГОСТ 27772-2015 для уголоков и листа, 25Г2С ГОСТ 5781-82 для арматурных стержней"

    Кол-во: 0.116

    "Позиция 12"

    "Изделие закладное МН 553 сер. 1.400-15 вып.1, С245 ГОСТ 27772-2015 для уголоков и листа, 25Г2С ГОСТ 5781-82 для арматурных стержней"

    Кол-во: 0.109

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