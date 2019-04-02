Металлоконструкции для нужд объекта «Базовая ЭСН при УППГ-2»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

ЭНЕРГОМОНТАЖ СК Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "М/к решетки металлической СР-1 (рис.1), 15073-Р-00.ГП изм.7 л.5. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: конструкции выше отметки земли - один слой покрытия «Армокот V500» толщиной 65мкм по слою грунтовки "Армокот 01" толщиной 50мкм" Кол-во: 5.044

"Позиция 2" "М/к лотка из 1/2 металлической трубы ф720х8, 15073-Р-00.ГП изм.7 л.5" Кол-во: 23.177

"Позиция 3" "Металлоконструкции нащельников НИ1, НИ2, НИ3 из листа ОЦ ГОСТ 14918-80* Ст3сп5 ГОСТ 535-200 согласно ведомости деталей рабочей документации шифр 15073-Р-03-АС1 изм. 2 л.3, 4" Кол-во: 0.39

"Позиция 4" "Металлоконструкции закладных изделий МН8, МН9 15073-Р-1.3-АС2 изм.4 л.1,20,22. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.987

"Позиция 5" "Металлоконструкции закладных изделий МН1(2шт), МН2(2шт), МН3(1шт), МН4(5шт), МН5(2шт) 15073-Р-1.3-АС1 изм.2 л.1,3,7-9, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.868

"Позиция 6" "Металлоконструкции закладных изделий МН8, МН9 15073-Р-1.2-АС2 изм.4 л.1,20,22. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.987

"Позиция 7" "Металлоконструкции закладных изделий МН1(2шт), МН2(2шт), МН3(1шт), МН4(5шт), МН5(2шт) 15073-Р-1.2-АС1 изм.3 л.1,3,7-9, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.868

"Позиция 8" "Металлоконструкции закладных изделий МН8, МН9 15073-Р-1.1-АС2 изм.4 л.1,20,22. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.987

"Позиция 9" "Металлоконструкции закладных изделий МН1(2шт), МН2(2шт), МН3(1шт), МН4(5шт), МН5(2шт) 15073-Р-1.1-АС1 изм.2 л.1,3,7-9, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.868

"Позиция 10" "Металлоконструкции закладных изделий МН1(22шт), МН2(2шт),МН3(3шт), МН4(1шт), МН5(7шт), МН6(1шт),МН7(2шт), МН8(1шт),МН9(1шт),МН13(3шт),МН14(2шт),МС(5шт) 15073-Р-03-АС1 изм.3 л.1,3,4,9,10, в комплекте с минватой. Окраска заводская согласно РД по следующей схеме: один слой покрытия «Армокот» по слою грунтовки "Армокот 01", цветовые решения в соответствии с типовой книгой фирменного стиля ПАО «Газпром»." Кол-во: 0.25

"Позиция 11" "Изделие закладное МН 117-6 сер. 1.400-15 вып.1 С245 ГОСТ 27772-2015 для уголоков и листа, 25Г2С ГОСТ 5781-82 для арматурных стержней" Кол-во: 0.116