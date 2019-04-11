Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предельные сроки выполнения Работ составляют 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приема Объекта по Акту-допуску, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №55/165-2019). Срок выполнения работ является критерием оценки заявки участника закупки и определяется на основании заявки участника закупки, но не может составлять более предельного срока выполнения работ установленного условиями процедуры закупки. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.