Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

АО РЯЗАНЬГОРГАЗ Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Убор головной для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителя" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Куртка женская из смешанных тканей на утепляющей прокладке с логотипом" Кол-во: 11

"Позиция 4" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (для рабочих профессий)" Кол-во: 149

"Позиция 5" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 27

"Позиция 6" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 42