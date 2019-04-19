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Номер извещения
ГП927687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка геотекстиля (иглопробивное полотно с поверхностной плотностью не менее 450 г/м2, коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа не менее 20 м/сут
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 131
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
kozyrev_a@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козырев Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка геотекстиля (иглопробивное полотно с поверхностной плотностью не менее 450 г/м2, коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа не менее 20 м/сут
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927687Подведение итогов не позднее Поставка геотекстиля (иглопробивное полотно с поверхностной плотностью не менее 450 г/м2, коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа не менее 20 м/сутМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка геотекстиля (иглопробивное полотно с поверхностной плотностью не менее 450 г/м2, коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа не менее 20 м/сут
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.131) , e-mail: kozyrev_a@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: A. г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66; B. Сергинский речной порт, почтовый адрес: 628126, Тюменская область, Ханты- МансийскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
13.99.99.200
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20020
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