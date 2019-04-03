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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907686161
Уникальный номер закупки
313
Наименование закупки
поставка мешков для сбора мусора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 495 484-00-10
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных принадлежностей (мешки полиэтиленовые 60л. и 120л.)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных принадлежностей (мешки полиэтиленовые 60л. и 120л.)
Начальная цена
2 043 945,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Разделом 4 «Спецификация поставляемого товара» и с Разделом 5 «Проект договора».
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
22.22.11.000
22.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12000000
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