Строительство электрической сети от ТП-368 руб.6 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Косарева

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907686782 Уникальный номер закупки 08-ЗП Номер закупки Наименование закупки Строительство электрической сети от ТП-368 руб.6 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Косарева Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация 08-ЗП

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