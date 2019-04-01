Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"

    Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927680Дата и время окончания срока приема заявок Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"БелорецкПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927680Дата и время окончания срока приема заявок Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927680Дата и время вскрытия заявок Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 14:0025.04.2019 14:0025.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927680Подведение итогов не позднее Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"Белорецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 14:0025.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927680Подведение итогов не позднее Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производство взрывных работ для ООО "Пугачевский карьер"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Партиями по согласованию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости оказанных услуг производится в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления, оформленных в соответствии с НК РФ, счетов-фактур. Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство взрывных работ "

    Кол-во: 65000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211070260
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники
    591948
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    699 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32110043265
    Выполнение земельно-кадастровых работ с целью оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под площадными объектами ООО «Краснодар Водоканал»
    Выполнение земельно-кадастровых работ с целью оформления правоустанавливающих документов на...
    453644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    3 324 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить