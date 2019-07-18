Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.

    Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2019 07:3018.07.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927683Дата и время окончания срока приема заявок Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927683

    Уникальный номер закупки

    124/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-78 доб. 89122890826

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2019 07:30 GMT +318.07.2019 07:3018.07.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927683Дата и время окончания срока приема заявок Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2019 07:3018.07.2019 07:3018.07.2019 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927683Дата и время вскрытия заявок Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 15:0030.07.2019 15:0030.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927683Подведение итогов не позднее Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 15:0030.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927683Подведение итогов не позднее Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    70.32.13.140

    Услуги по управлению эксплуатацией систем электроснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить