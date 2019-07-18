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Номер извещения
ГП927683
Уникальный номер закупки
124/19
Наименование закупки
Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-78 доб. 89122890826
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2019 07:30 GMT +318.07.2019 07:3018.07.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927683Дата и время окончания срока приема заявок Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2019 07:3018.07.2019 07:3018.07.2019 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927683Дата и время вскрытия заявок Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 15:0030.07.2019 15:0030.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927683Подведение итогов не позднее Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проверка заземляющих устройств трансформаторных подстанций КТП-1, КТП-2, КТП-3, ПС-27.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
70.32.13.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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