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    Главная / Торги / Сода кальцинированная марка Б

    Сода кальцинированная марка Б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927678Дата и время окончания срока приема заявок Сода кальцинированная Ленинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927678

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сода кальцинированная марка Б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:32

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-04

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    irina.semyannikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Семянникова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сода кальцинированная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 16:00 GMT +311.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927678Дата и время окончания срока приема заявок Сода кальцинированная Ленинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    11.04.2019 16:0011.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927678Дата и время вскрытия заявок Сода кальцинированная Ленинский район

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2019 15:0017.04.2019 15:0017.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927678Подведение итогов не позднее Сода кальцинированная Ленинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 15:0017.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927678Подведение итогов не позднее Сода кальцинированная Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сода кальцинированная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции на склад Покупателя за счет Поставщика: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течении 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    24.13.33.112

    Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    26.03.2019

    Спецификация

    26.03.2019

    Техзадание

    26.03.2019

    Документация

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная марка Б "

    Кол-во: 350

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