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    Главная / Торги / закупка Термометров биметаллических по опр.листам

    закупка Термометров биметаллических по опр.листам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927675Дата и время окончания срока приема заявок Заявка на закупку Термометров биметаллических по опр.листамБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка Термометров биметаллических по опр.листам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупка Термометров биметаллических по опр.листам

    ОЛ к Термометрам

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    hovanskova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельченко Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Заявка на закупку Термометров биметаллических по опр.листам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927675Дата и время окончания срока приема заявок Заявка на закупку Термометров биметаллических по опр.листамБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927675Дата и время вскрытия заявок Заявка на закупку Термометров биметаллических по опр.листамБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 10:3030.05.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927675Подведение итогов не позднее Заявка на закупку Термометров биметаллических по опр.листамБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заявка на закупку Термометров биметаллических по опр.листам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха, ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.100

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометры биметаллические"

    Кол-во: 3

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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