Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Все обязательства Поставщика по поставке товара должны быть исполнены в течение 11 (одиннадцати) недель с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя. Оплата в размере 100 % производится в течение 30 (тридцати) дней после даты получения Товара на склад и предоставления отгрузочных документов (товарная накладная, счёт-фактура, сертификат на продукцию) Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.