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    Главная / Торги / Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001

    Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927755Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927755

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма технического предложения

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927755Подведение итогов не позднее Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка редуктора поворотного платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015 Каталожный номер детали - 932950001

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP бухта Дальняя (Санкт-Петербург).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки согласно Технического задания.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор поворотной платформы экскаватора Liebherr P 944 №10015"

    Кол-во: 1

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