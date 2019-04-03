ПОКУПАТЕЛЬ поручает, а ПРОДАВЕЦ принимает на себя обязательства на поставку системы автоматизированного программирования для станков с ЧПУ "САПР-ЧПУ/2007" (далее - Система) для установки на четырех ПЭВМ ПОКУПАТЕЛЯ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907689830 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ПОКУПАТЕЛЬ поручает, а ПРОДАВЕЦ принимает на себя обязательства на поставку системы автоматизированного программирования для станков с ЧПУ "САПР-ЧПУ/2007" (далее - Система) для установки на четырех ПЭВМ ПОКУПАТЕЛЯ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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