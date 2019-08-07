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Номер извещения
ГП927676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ролики конвейерные согласно ТЗ для УОПУ и УОДУ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-59 доб. 72269
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
sergeevao@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ролики конвейерные согласно ТЗ для УОПУ и УОДУ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2019 12:00 GMT +307.08.2019 12:0007.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927676Дата и время окончания срока приема заявок Ролики конвейерные согласно ТЗ для УОПУ и УОДУ.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927676Подведение итогов не позднее Ролики конвейерные согласно ТЗ для УОПУ и УОДУ.Междуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ролики конвейерные согласно ТЗ для УОПУ и УОДУ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
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Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 70
Кол-во: 45
Кол-во: 170
Кол-во: 230
Кол-во: 185
Кол-во: 27
Кол-во: 71
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