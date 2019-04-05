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    Главная / Торги / МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.

    МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927671Дата и время окончания срока приема заявок МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927671

    Уникальный номер закупки

    260

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1_Заявка на участие

    ТФ Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-24-04

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    it@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харлова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927671Дата и время окончания срока приема заявок МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927671Дата и время вскрытия заявок МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927671Подведение итогов не позднее МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927671Подведение итогов не позднее МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр. - 40 шт., Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал - 40 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж CF226X (9000 стр.) оригинал "

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw со стартовым картриджем на 9000 стр."

    Кол-во: 40

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