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    Главная / Торги / Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение

    Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927673Дата и время окончания срока приема заявок Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927673

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов для предоставления

    Ведомость материалов

    Ведомость ПНР

    Ведомость электромонтажных работ

    Схема электроснабжения

    Форма ТКП

    Договор возмездного оказания услуг

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2732

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927673Дата и время окончания срока приема заявок Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 13:0009.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927673Дата и время вскрытия заявок Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927673Подведение итогов не позднее Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927673Подведение итогов не позднее Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.290

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО Гипрокислород «КС Славянская»"

    Кол-во: 1

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