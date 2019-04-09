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Номер извещения
ГП927673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2732
Факс
--
Адрес электронной почты
Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927673Дата и время окончания срока приема заявок Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 13:0009.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927673Дата и время вскрытия заявок Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927673Подведение итогов не позднее Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927673Подведение итогов не позднее Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселениеМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электромонтажные и пусконаладочные работы в модульном здании ОП АО "Гипрокислород" на КС "Славянская" Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Лужское поселение
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
43.21.10.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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